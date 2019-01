Nuovo blitz contro la sede di CasaPound, vernice rossa contro l'ingresso

Nuovo blitz vandalico contro la sede genovese del gruppo di estrema destra CasaPound, in via Montevideo. Nella notte tra martedì e mercoledì, l'ingresso è stato imbrattato con la vernice rossa, episodio del tutto simile a quello avvenuto nell'ottobre del 2018.

In mattinata è arrivata la rivendicazione da parte degli antifascisti: «Siamo ostinati. Siamo tenaci, siamo uniti. Forti nelle nostre convinzioni e nelle nostre idee. I fascisti non avranno mai tregua nella nostra città. Non ci fermeremo mai - si legge sulla pagina Facebook di Genova Antifascista -

I rigurgiti nazionalpopulisti stanno attraversando tutta l'Europa, forieri di politiche razziste e classiste, portatori di morte come la recente cronaca da Danzica. Perché gli infami agiscono sempre con le lame e alle spalle. Non abbassiamo la testa, non abbassiamo la guardia, svegliamoci dall'incubo, reagiamo».

Il riferimento è all'uccisione del sindaco di Danzica, Pawel Adamowicz, assassinato domenica sera sul palco di un evento di beneficenza. Lo scorso ottobre si era verificato un episodio del tutto simile, su cui aveva aperto un'indagine la Digos.