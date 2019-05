CasaPound in piazza Marsala, scatta la contro-manifestazione: «Prendiamoci Corvetto»

Si preannuncia un giovedì all’insegna della tensione in centro città: da un lato il comizio di conclusione della campagna elettorale per le europee di CasaPound, che hai scelto piazza Marsala, a due passi da Corvetto, per un incontro pubblico con i suoi due rappresentanti, dall’altra la contro manifestazione di Genova Antifascista, cui hanno già aderito Anpi, Camera del Lavoro, Non una di meno e numerosi altri comitati e associazioni del territorio.

A confermare la protesta è stata proprio Genova Antifascista, rispondendo alle dichiarazioni del sindaco Marco Bucci, che a margine del consiglio comunale di martedì ha chiarito la sua posizione sulla decisione di concedere al movimento di estrema destra la piazza cittadina: «Caro Sindaco, grazie per averci prontamente risposto. Grazie per averci dato delucidazioni in merito alla mozione del 23 Gennaio 2018, ora i cittadini tutti sanno, anche se non specificato nella suddetta mozione, che durante la campagna elettorale è concesso a tutti i partiti, anche a quelli che si rifanno al disciolto partito fascista, di occupare spazi pubblici per fare propaganda xenofoba, razzista e sessista - si legge in una nota - Magari ci sbagliamo, ma percepiamo delle lievissime contraddizioni col fatto che il 4 maggio scorso è stata concessa ai camerati un'altra occupazione di suolo pubblico».

La nota prosegue con la convocazione del presidio: «Giovedì 23 maggio alle ore 16:30 presso Piazza Corvetto, chiamiamo tutti gli antifascisti e le antifasciste alla mobilitazione a difesa dei nostri valori sanciti peraltro dalla Costituzione e che le locali Istituzioni ignorano ormai senza alcuna vergogna». Due manifestazioni a pochi metri di distanza, dunque, così come già accaduto lo scorso 4 maggio, quando militanti di estrema destra si erano riuniti ai giardini di Brignole per commemorare la morte del missino Ugo Venturini.