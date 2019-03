Casa del soldato, potrebbe ospitare il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco

Secondo quanto riferisce la consigliera municipale Serena Finocchio, ier mattina Regione, Vigili del fuoco e personale del Patrimonio hanno visitato l'ex Casa del soldato a Sturla per vagliare la possibilità di creare un distaccamento dei vigili del fuoco a levante. Come fa notare Finocchio, si era parlato dell'ex manicomio a Quarto o di un immobile antistante di proprietà della città Metropolitana, oggi si aggiunge anche la Casa del Soldato.

Nell'ultima conferenza stampa è stato detto che «le risorse stanziate dalla Legge di bilancio 2019 per l'operazione sono già disponibili: 400mila euro per l'adeguamento dello stabile, 1,2 milioni per i mezzi e le attrezzature, prevista inoltre l'assunzione di 32 vigili del fuoco nell'ambito del piano nazionale da 1.500 assunzioni extra turn over».

L'ipotesi del distaccamento a Sturla porta la consigliera a porsi alcuni interrogativi, ovvero: basteranno tali risorse per sistemare l'immobile?; esiste un Piano di Valorizzazione che è stato attuato per permettere il passaggio da Demanio a Comune, non dovrebbe essere vincolante?; non si dovrà presentare un nuovo Piano di Valorizzazione?; non si devono rispettare i vincoli della Sovrintendenza?; e ultimo quesito non meno importante, ma il Municipio era stato avvisato di quest'incontro?

Il Piano di Valorizzazione prevede la realizzazione di una casa di quartiere, progetto che decadrebbe se l'immobile venisse assegnato ai vigili del fuoco. Il lato positivo della vicenda è che dopo quasi tre anni di abbandono, qualcosa sembra muoversi.