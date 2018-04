«Ho dimenticato il portafoglio nella Casa comunale, 700 euro spariti»

Ha dimenticato il portafogli negli uffici della Casa comunale in piazza Dante 10 e quando è tornata a prenderlo, era vuoto. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Carignano, presso i quali la vittima ha sporto denuncia. A rendere ancora più antipatico l'episodio c'è il fatto che, dopo la donna, negli uffici non è entrato nessuno.

Questo il messaggio arrivato ieri sera in redazione

«Vorrei segnalare un fatto accaduto oggi in fine mattinata presso la Casa comunale in piazza Dante 10. Mi sono recata in loco alle 12.18 circa per ritirare una raccomandata. Siccome l'ufficio chiude alle 12.30, all'interno c'ero solo io come cliente e i funzionari del Comune di Genova. Tiro fuori il portafoglio per mostrare la patente come documento di identità e nella fretta esco dall'ufficio con la patente in mano. Dopo una ventina di minuti mi rendo conto di non avere il portafoglio e torno alla casa comunale di fretta e siccome l'ufficio già era chiuso busso più volte affinché si decidano di aprirmi. I funzionari, molto imbarazzati, capiscono che ero la proprietaria del portafoglio trovato, ringraziandoli tanto prendo il portafoglio e mi rendo conto che tutti i contanti che avevo, tutti erano stati presi, 700 euro, in quanto dopo sarei dovuta andare a fare varie commissioni e utilizzare i contanti. La cosa scioccante che sono stati gli stessi funzionari ad ammettere che dopo di me in ufficio non vi è entrato nessun altro cliente. La denuncia è già stata fatta presso la caserma dei carabinieri di Carignano. È una vergogna».

Ora spetta ai militari svolgere le indagini per chiarire la vicenda. La vittima ha riferito ai carabinieri esattamente quanto raccontato a Genova Today, come si evince dalla querela sporta. Questa mattina abbiamo provato a contattare la Casa comunale per sentire la direttrice in merito al presunto furto, ma per tre volte il telefono ha squillato a vuoto; poi sempre occupato.

