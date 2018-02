Cartellone pericolante, chiusa via dei Ceba

Intervento dei Vigili del fuoco e della Municipale nel pomeriggio di martedì in via dei Ceba, dietro piazza Piccapietra, per un cartellone pericolante che ha costretto alla chiusura della strada.

Alcuni passanti hanno segnalato il distacco di una delle travi di legno che reggono il cartellone e di una delle lastre di metallo che lo compongono, facendo scattare l’intervento.

La Municipale ha dunque transennato in via precauzionale la strada, chiudendola al traffico e al passaggio dei pedoni. Il cartellone pericolante si trova infatti sul muro che dà direttamente sul marciapiede. La strada è rimasta dunque chiusa e presidiata sino a quando i Vigili del fuoco non hanno messo in sicurezza l’area.