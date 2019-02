Principio d'incendio su un bus, passeggeri in salvo

Autobus di Amt questa mattina in fiamme in via Carso nella zona del Righi. Ad accorgersi del fumo che usciva dal vano motore è stato l'autista, che ha subito bloccato la vettura, in servizio sulla linea 64, e ha fatto scendere i passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La tempestiva reazione del conducente ha evitato situazioni pericolose, non si registrano feriti.