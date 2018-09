I vigili chiamano il carro attrezzi, ma l'autista arriva ubriaco

Vicenda surreale, lunedì mattina, in via Brigata Liguria, dove gli uomini della Polizia Locale hanno contestato a un motociclista un'infrazione al codice della strada che prevedeva anche il sequestro del veicolo. Dunque, per completare l'operazione, dopo aver compilato i verbali, gli agenti hannno chiesto l'intervento di un carro attrezzi. E fin qui, nulla di strano.

Ma quando il mezzo di soccorso è arrivato sul posto, l'autista era in stato di ebbrezza: i vigili se ne sono accorti dopo che l'uomo aveva caricato la moto, dai suoi movimenti e dallo sguardo. E dunque lo hanno sottoposto al controllo etilometrico tramite il pretest in dotazione. L'uomo è risultato effettivamente positivo. Per precauzione, è stato richiesto l'intervento di un veicolo dotato di etilometro, che ha confermato lo stato di ebbrezza.

Alla ditta di rimozioni proprietaria del carro attrezzi non è rimasto che inviare un altro autista per recuperare il mezzo, rimasto senza guidatore.