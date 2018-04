Via di Vallechiara riaperta al traffico, il Carmine insorge

No alla riapertura di via di Vallechiara: i residenti del Carmine insorgono contro l’ipotesi di eliminare i tognolini di cemento e la catena installati all’imbocco della stretta strada che porta a largo Zecca, ventilata in vista della chiusura estiva di via Bertani per lavori alla rete gas.

L’idea di Comune e Municipio, infatti, è quella di aiutare a far defluire il traffico che si creerebbe in circonvallazione a monte aprendo un altro sbocco in zona Carmine: proposta inaccettabile per i genitori degli studenti della scuola media Don Milani e del convitto Colombo, preoccupati per il passaggio delle auto in una zona affollata di ragazzi e bambini. E in generale per i residenti e per le associazioni che per anni si sono battute affinché la strada venisse chiusa e il Carmine, considerato una piccola oasi nel cuore della città, venisse maggiormente pedonalizzato.

Gli abitanti della zona si sono dati appuntamento per lunedì 16 aprile nei locali della scuola Colombo, in via Bellucci, proprio per discutere del piano del Municipio e chiedere il maggior sostegno possibile per difendere la pedonalizzazione di via Vallechiara: «Una raccolta firme e un lavoro improbo per far capire l'inutilità, la pericolosità e la malasanità di una piccola strada che collega la collina con il centro storico frequentata da centinaia di ragazzi e bambini, e si vorrebbe tornare indietro come se nulla fosse - tuonano i residenti riuniti nella neonata associazione CarMine-Cittadini in movimento e il Comitato Genitori Scuola Media Don Milani-Colombo - È necessario e urgente fermare questo inutile e dannoso progetto».

L’idea, come detto, sembra essere quella di riaprire via di Vallechiara per il periodo in cui via Bertani resterà chiusa nel tratto che da corso Magenta arriva in piazza dei Cappuccini: i lavori partiranno a giugno, dopo la fine delle scuole, e dovrebbero durare almeno sino ad agosto. Un periodo in cui il traffico in zona Castelletto rischia di restare paralizzato, perché pur stretta e a senso unico via Bertani è l’unico collegamento tra le alture e Corvetto, percorsa giornalmente da centinaia di auto e scooter.

Via di Vallechiara, per l’amministrazione, potrebbe dunque aiutare a far defluire i veicoli provenienti da circonvallazione. La strada era stata chiusa nel 2014 grazie all’impegno dei residenti del Carmine, che avevano raccolto decine di firme per testimoniare il rischio costituito dal passaggio di auto in una piccola strada percorsa giornalmente da decine di ragazzi, bambini e famiglie, complice la presenza di asili e scuole nella zona: «Questa è per noi l’occasione di riportare l’attenzione su via Vallechiara - insistono i residenti - invito pedonale dal centro storico al nostro quartiere del Carmine, e alla circonvallazione a monte, affinché venga messa definitivamente a disposizione di pedoni, nonché pista ciclabile così come era stato disposto e stabilito dalle spese di ripristino, prevedendo un’illuminazione adeguata e l’eliminazione di marciapiedi e dissuasori».

La replica del Municipio: «Riapertura necessaria»

«La riapertura temporanea di via di Vallechiara è fondamentale per alleviare il traffico della circonvallazione - è la replica del presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù - Non pensiamo che quei 40 metri siano così strategici dal punto di vista pedonale, al momento l’obiettivo è pedonalizzare del tutto via Lomellini arrivando sino a Sant’Agnese, una strada bellissima che è nostra intenzione valorizzare il più possibile consentendo esclusivamente il passaggio dei merci in una determinata fascia oraria. Ci sono già le telecamere, cosa che facilita il monitoraggio. Per quanto riguarda via di Vallechiara, si tratta come detto di una riapertura temporanea e necessaria per far fronte alla chiusura di via Bertani».

E sempre in ottica pedonalizzazione, Carratù ha confermato l’intenzione di lavorare con il Comune e i commercianti di via Roma, via XXV Aprile e piazza Fontane Marose per ricavare una zona vietata alle auto: «Si tratta di strade di semplice passaggio, che potrebbero facilmente essere pedonalizzate. Ci stiamo lavorando, vedremo come si svilupperà il progetto».