Rapina con cacciavite al postamat, due arresti

Rapina al postamat di piazza del Carmine. La polizia ha arrestato venerdì 7 settembre due genovesi di 41 e 44 anni per il reato di rapina propria in concorso. I due maleintenzionati si sono avvicinati alla vittima mentre stava prelevando dallo sportello automatico quaranta euro, suddivisi in due banconote da venti. L'uomo è stato minacciato con un cacciavite e ha consegnato i soldi.

Ancora sotto schock il derubato ha chiamato il 112 dicendo in che direzione erano fuggiti i rapinatori. Due pattuglie, quella della Squadra Mobile in servizio antirapina e quella dell’UPG in servizio di controllo del territorio sono arrivate sul posto.

Nel giro di pochi minuti il lavoro di squadra dei poliziotti ha consentito di bloccare i due fuggitivi; gli agenti della Mobile hanno fermato il 44enne in corso Carbonara trovandolo in possesso di una banconota da 20 euro e di un cacciavite mentre gli agenti delle volanti hanno bloccato il 41enne in vico della Prudenza trovandolo in possesso dell'altra banconota.