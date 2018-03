Mercato del Carmine, nuova gestione con i vivai di Quarto

Dopo la smentita sulla chiusura, il Mercato del Carmine rinasce con una nuova gestione. A prendere in mano le redini della struttura è Dino Incerti, titolare dell'azienda agricola Vivai del Castello di Quarto che, assieme al figlio Matteo, per il mercato propone la formula a "filiera corta": prodotti a chilometro zero, sempre di stagione e acquistati da realtà locali.

Il Mercato del Carmine si conferma così una vetrina del made in Liguria incorniciata dalla sua struttura in Liberty, dal ristorante e dagli eventi organizzati da Carolina Baria che si occupa delle relazioni esterne del Mercato.

E prorpio per salutare questo nuovo inizio giovedì 22 marzo dalle 17 andrà in scena "La festa di primavara": «Come in primavera sbocciano i germogli e i fiori, sbocciano le novità al mercato - spiega Baria - con degustazioni e assaggi gratuiti dai banchi, fiori e piante, musica e divertimento».