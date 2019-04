Rubano al supermercato, due giovani in manette

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri mattina un cittadino del Perù di 22 anni ed un genovese di 29 anni per il reato di furto aggravato. I due giovani sono entrati all'interno di un supermercato di via Sant'Agnese e, dopo aver nascosto dentro uno zaino alcuni prodotti di vario genere, per un valore di circa 40 euro, hanno provato ad allontanarsi senza pagare.

Un addetto alla vigilanza, che non li aveva persi di vista, li ha però fermati quando le barriere antitaccheggio hanno suonato. Gli agenti delle volanti, intervenuti rapidamente in ausilio del dipendente, hanno così arrestato i due giovani per furto aggravato, constatando che avevano, poco prima, aperto tutte le confezioni dei prodotti sottratti.

Fissata per questa mattina la direttissima.