Donna morta dopo caduta sul bus, la procura apre inchiesta

Caduta sul bus costretto a frenare e muore dopo tre giorni in ospedale. Il caso della 84enne Carmela Ruscillo è finito sul tavolo della Procura che ha aperto un'inchiesta. Il Pubblico Ministero Patrizia Petruzziello ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima e ha iscritto nel registro degli indagati due persone: il conducente del bus e la donna a bordo dell'auto che avrebbe tagliato la strada. Il reato è di omicidio stradale.

L’anziana era molto conosciuta in città dove lavorava ancora nella storica calzoleria di famiglia, gestita assieme all’unico figlio, Angelo, e alla nuora Giovanna. L'incidente risale al 18 settembre scorso quando la signora Ruscillo, per tornare a casa in via Mansueto, sale su un bus della linea 63. All'altezza di via Anfosso, intorno alle 17.45, la brusca frenata per una mancata precedenza. La donna cade a terra battendo violentemente il capo; morirà dopo tre giorni al Galliera.