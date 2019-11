Black Friday, non solo shopping: al Carlo Felice tutti in coda per i biglietti scontati

Non solo abbigliamento, accessori e tecnologia: nel giorno del Black Friday, il venerdì dedicato agli sconti "importato" dall'America, anche la cultura sceglie di diventare più accessibile, riscuotendo un grande successo.

La dimostrazione è la coda che venerdì pomeriggio si è creata davanti alla biglietteria del Carlo Felice, che ha scelto di mettere in vendita biglietti scontati dalle 17.30 alle 21.30 sul cartellone Opera, Balletto e Sinfonica: un'iniziativa che ha spinto decine di persone a mettersi in fila per approfittare dell'occasione.

Il Carlo Felice non è stato l'unico a sfruttare il Black Friday per promuovere la sua offerta: anche il Teatro Nazionale, che include il Teatro della Corte, il Duse e il Modena ha aderito all'iniziativa, che in questo caso si prolunga sino a domenica.