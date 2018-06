Carignano, fa la spesa con soldi falsi: arrestata 20enne

Ha fatto la spesa in un supermercato e comprato frutta, verdura e altri generi alimentati in alcuni negozi del centro città, pagando il tutto con banconote false, ma alla fine è stata scoperta e arrestata.

È successo sabato pomeriggio in zona Carignano, e in manette è finita una genovese di 20 anni: a segnalarla è stato proprio un negoziante, che dopo averla servita si è ritrovato in cassa banconote da 20 e da 50 euro palesemente false. Ha quindi contattato i carabinieri, che una volta sul posto hanno raccolto le testimonianze di altri due negozianti e hanno avviato le ricerche.

La giovane è stata individuata in via Alessi, mentre le banconote false sono state trovate sotto un bidone dell'Amiu, dove le aveva nascoste, e sequestrate: arrestata, è adesso in attesa del processo per direttissima.