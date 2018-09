Prima il sesso e poi i ricatti: due arresti

Avevano fatto sesso dopo essersi conosciuti su un sito di incontri, e poi è arrivato il ricatto: 1500 euro per non rendere la storia pubblica, facendola girare soprattutto tra i parenti. È quanto è successo a un 49enne genovese, che ha sporto denuncia ai carabinieri di Carignano nei confronti di una coppia di genovesi, con cui aveva avuto a luglio rapporti occasionali.

Prima il divertimento, poi l'estorsione: la coppia - di 30 e 26 anni - ha minacciato di riferire l'accaduto ai familiari della vittima, e si è fatta consegnare prima 1000 euro, chiedendone poi dopo altri 500.

I carabinieri, avvertiti dal 49enne, si sono recati sul luogo dell'appuntamento, bloccando la coppia nell'atto di ritirare la somma di denaro: i due sono stati arrestati in flagranza per il reato di estorsione in concorso, e portati presso il carcere di Marassi.