Carignano, 67enne trovato morto in casa: gravissima la moglie malata

Un uomo di 67 anni è stato trovato morto venerdì sera nel suo appartamento di corso Podestà, nel quartiere genovese di Carignano. Stando ai primi accertamenti, sarebbe morto da almeno una settimana: a vegliare il corpo la moglie, malata di Alzheimer, trovata gravemente disidratata.

A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sono stati alcuni conoscenti, che da una settimana non avevano più notizie dal 67enne e non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Venerdì sera la polizia ha fatto irruzione nell’appartamento insieme con i soccorritori del 118 trovando il corpo dell’uomo in cucina, e la moglie in camera da letto.

La donna è stata portata d’urgenza all’ospedale Galliera, dove è stata ricoverata in codice rosso. Da chiarire le cause della morte dell’uomo, comunque naturali: era malato di diabete, patologia che potrebbe essersi aggravata con il caldo dei giorni scorsi.