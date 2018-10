Era ai domiciliari, sorpreso fuori casa con amico e hashish

I carabinieri della stazione di Carignano hanno arrestato un 23enne di origini marocchine per il reato di evasione. Il giovane era agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso dai militari fuori dall'abitazione, senza un giustificato motivo, in compagnia di un algerino con precedenti di polizia, trovato in possesso di 20 grammi di hashish.

Il 23enne è stato quindi portato presso le camere di sicurezza in attesa di giudizio per direttissima mentre l'uomo sorpreso con la droga è stato denunciato a piede libero perché era anche stato colpito da un provvedimento del Questore di Genova che gli aveva intimato di lasciare il territorio nazionale.

Gi stessi carabinieri di Carignano hanno anche portato in carcere, nell'ambito di un'altra operazione, un 45enne originario di Napoli che era stato affidato in prova ai servizi sociali, ma aveva ripetutamente violato le misure prescritte. Per questo motivo è stato portato nel carcere di Marassi.