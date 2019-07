Dimenticato in auto sotto il sole, cane muore sotto gli occhi dei passanti

Lo ha lasciato nell’auto parcheggiata sotto il sole, indaffarata nel riaccompagnare il figlio in casa, ed è tornata soltanto dopo due ore, quando non c’era ormai più nulla da fare: un labrador di 6 anni è morto così mercoledì pomeriggio in corso Mentana, nel quartiere di Carignano.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il cane ansimare e abbaiare dietro i finestrini chiusi dell’auto, in una giornata in cui le temperature, pur non da record come la scorsa settimana, erano comunque molto alte. Preoccupati, i passanti hanno avvisato la polizia: gli agenti arrivati sul posto hanno rotto il vetro e hanno provato a salvare l’animale in ogni modo, ma il caldo lo aveva ormai stroncato.

La padrona nel frattempo si è accorta di quanto stava accadendo ed è corsa a controllare, rendendosi conto della fatale dimenticanza. Sotto choc, ha ammesso di non essersi accorta dell’assenza dell’animale: non è escluso che possa essere denunciata per abbandono di animale.