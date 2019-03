Carignano, bando per l'assegnazione di 23 posti auto

Dopo il “caso multe” in via Alessi, e le numerose segnalazioni sulla scarsità di parcheggi in zona (sopratutto in periodo di pulizia strade, quando alcune vie vanno necessariamente lasciate vuote), a Carignano si corre ai ripari mettendo nuovamente a bando 23 posti auto in piazza Carignano.

Al bando possono partecipare i residenti nel territorio del Municipio Centro Est e gli operatori economici che sempre nel Centro Est hanno un’attività: il costo è di 85 euro al mese per i primi, 100 per i secondi, con priorità data proprio ai residenti. I posti auto riservati sono gestiti da Genova Parcheggi, e le domande saranno raggruppate in due graduatorie suddivise per le due categorie.

Ogni graduatoria sarà a sua volta differenziata in due gruppi, e chi non otterrà il posto verrà inserito in una lista d’attesa: il contratto, una volta stipulato, avrà una durata di 3 anni, e ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda. Le domande vanno presentata entro le 12 del 19 aprile nella sede del Municipio Centro Est, in via delle Fontane 2, a mano, e il regolamento del bando è già disponibile sul sito del Comune.