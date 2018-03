Carignano, anziana aggredita in piazza

Ieri sera, venerdì 23 marzo, una donna di origini romene di 50 anni con precedenti di polizia è stata denunciata a piede libero per aver aggredito, apparentemente senza motivo, un'anziana in piazza Gaelazzo Alessi a Carignano. La vittima dell'aggressione, che è stata presa per i capelli dalla 50enne, è stata poi portata all'ospedale Galliera con lesioni giudicate guaribili in 4 giorni dai medici.

Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo radiomobile dei Carabinieri che ha bloccato la 50enne denunciandola a piede libero per “lesioni personali aggravate e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale”.