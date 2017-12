Guasto alla rete idrica, disagi a Carignano

Niente acqua in via Nino Bixio nel quartiere di via Carignano domenica 24 dicembre 2017 a causa di un guasto alla rete idrica. Diversi condomini si trovano quindi in una condizione di disagio nella vigilia di Natale. La fornitura idrica, secondo le segnalazioni giunte alla nostra redazione, è stata sospesa nel corso della mattinata, ma la situazione non dovrebbe tornare alla normalità prima di sera.