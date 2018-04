Euroflorando, residenti e bambini ridanno vita e colore ai giardini di piazza Rocco Piaggio

Nel quartiere di Carignano si è svolto ieri, sabato 14 aprile 2018, l'evento "Euroflorando, l'Euroglora dei bambini riciclando" organizzato da alcuni residenti del quartiere con il contributo di tutti gli asili e le scuole della zona e con la collaborazione di Amiu, Aster e Municipio Centro Est per ridare vita e colore ai giardini di piazza Rocco Piaggio, obiettivo raggiunto utilizzando anche materiali di riciclo. L'iniziativa ha dato seguito alla nascita del gruppo "Carignano per noi", che già nel periodo natalizio aveva lavorato per la pulizia dei giardini di piazza San Francesco d'Assisi e per le luminarie con il grande sostegno del Municipio Centro Est. Il gruppo è nato dall'iniziativa di alcuni residenti del quartiere che hanno deciso di attivarsi in modo spontaneo e apartitico collaborando per cercare di restituire alla zona il suo antico splendore e, dove possibile, creare eventi che la rendano "viva e vivace".

Tutti i bambini che hanno partecipato all'iniziativa hanno allestito un vero e proprio giardino intorno alla statua di Nino Bixio fiorito piantando una piccola pianta della quale poi avranno cura nel tempo. L'iniziativa ha coinvolto scuole e asili per sensibilizzare i piccoli, e non solo, sul tema del riciclo e sull'importanza di impegnarsi per rendere più pulito e gradevole il proprio quartiere. Tutte le installazioni realizzate con materiali riciclati saranno presenti fino al termine di Euroflora. Lo scopo principale dell'attività voluta dal gruppo è la lotta contro il degrado della zona e la volontà di migliorarne l'estetica, il mezzo è l'uso di materiali di riciclo e la comunicazione della sua importanza tramite i bimbi attraverso il gioco-lavoro.