Si agita alla vista dei poliziotti, spacciatore in manette

Uno spacciatore di droga è stato arrestato nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 novembre 2019 dalla polizia, all'interno di un bar di piazza Caricamento. L'uomo, un 24enne originario del Gambia, è poi risultato essere senza fissa dimora e presente in Italia in maniera irregolare.

I poliziotti, durante un pattugliamento del centro storico, sono entrati nel bar per controllare gli avventori intorno alle 5 del mattino e durante l'identificazione dei clienti hanno notato il nervosismo del 24enne che è stato così controllato in maniera più approfondita e trovato in possesso di due confezioni termosaldate di hashish per un peso complessivo di 15 grammi. Il pusher, con svariati precedenti di Polizia, è stato processato per direttissima nella mattinata di lunedì.