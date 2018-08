Controlli antidroga a Caricamento: un arresto e una denuncia

La Polizia continua il suo piano di contrasto allo spaccio di droga nel centro storico di Genova, con agenti della squadra mobile che hanno lavorato a Caricamento in abiti civili. Tra sabato 25 e lunedì 27 agosto sono stati fermati due pusher: uno è finito in manette, mentre il secondo è stato denunciato a piede libero.

Sabato pomeriggio, i poliziotti hanno individuato in via di Sottoripa un gruppo di persone in attesa, a cui si è avvicinato un soggetto con in mano un sacchetto di cellophane. Prontamente bloccato l’uomo, un 46enne di origini marocchine gravato da precedenti penali e di polizia specifici e irregolare in Italia, è stato trovato in possesso di una tavoletta di hashish del peso di circa 70 grammi e della somma di 135 euro, provento dell’illecito commercio. Dopo l'arresto è stato portato nel carcere di Marassi.

Lunedì pomeriggio, sempre in zona Caricamento, gli agenti hanno invece sorpreso un 27enne di origini algerine vendere una dose di hashish ad un 30enne italiano. Droga e denaro sono stati sequestrati, il pusher denunciato a piede libero e l’acquirente sanzionato in via amministrativa.