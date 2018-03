Caricamento, lite degenera in maxi rissa

Resta ancora da chiarire cosa sia esattamente successo nel pomeriggio di giovedì in piazza Caricamento, dove diversi cittadini di origini stranieri sono rimasti coinvolti in una maxi rissa.

Stando a quanto riportato dalla Municipale, il tafferuglio sarebbe scoppiato intorno alle 15: coinvolte circa 30 persone (per la questura una ventina), che hanno iniziato a spintonarsi e a insultarsi per ragioni legate, a quanto si apprende, a una lite tra due uomini. Il diverbio sarebbe nato infatti tra due cittadini stranieri, che avrebbero poi attirato l’attenzione di altri connazionali presenti in zona Caricamento.

La situazione sarebbe degenerata, rendendo necessario l’intervento di due pattuglie della Municipale , che ha poi chiesto il supporto della polizia. All’arrivo delle volanti la zuffa era però ormai ridimensionata, e gran parte dei partecipanti si erano dileguati. La Municipale ha comunque comunicato di avere fermato e identificato due uomini, con tutta probabilità i due soggetti tra cui è nata la lite. Nessuno ha dovuto fare ricorso alle cure mediche.