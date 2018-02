Picchiata selvaggiamente e rapinata da due ragazze

Due giovani genovesi si sono rese protagonista di un episodio di violenza, in cui ad avere la peggio è stata una ventenne, finita in ospedale con diverse ferite. Teatro della vicenda, avvenuta la sera di mercoledì 21 febbraio 2018, piazza Caricamento.

La ventenne era in compagnia di una coetanea quando ha incrociato le altre due, rispettivamente di 19 e 16 anni. La più grande ha iniziato una discussione, motivata dal risentimento perché la ventenne frequenta il suo ex fidanzato. Dalle parole si è passati in breve ai fatti e la ventenne viene malmenata e rapinata, senza che i presenti riescano a interrompere il pestaggio.

La giovane è stata poi trasportata al Galliera dove le è stata riscontrata la frattura del naso, oltre a diverse ferite. Le altre due sono state denunciate dalla polizia per lesioni personali in concorso e rapina visto che hanno sottratto alla vittima portafogli e cellulare.