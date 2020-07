Movida fuori controllo, due giovani accoltellati a Caricamento

Movida fuori controllo nel centro storico dove due giovani sono stati accoltellati in piazza Caricamento.

Sull’episodio, avvenuto intorno all'1 di notte, indagano le forze dell’ordine. I due feriti sono stati accompagnati dal personale del 118 al pronto soccorso del San Martino in codice rosso, quello di maggiore gravità, entrambi con lesioni al torace.

Ma non è l'unico caso di risse tra giovani, all’esterno di locali e per strada. Dopo il parapigli di martedì sera tra 200 ragazzi a Quinto, le segnalazioni sono arrivate da diverse parti della città tanto da spingere il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza a individuare una dozzina di luoghi "pericolosi" dal Ponente al Levante cittadino.

Polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e agenti della municipale dovranno monitorare le dodici zone fino a notte fonda.

Dalla passeggiata a mare a Pegli a Sampierdarena, in piazza Montano e al parco della Fiumara. Ancora: la " Piastra" a Staglieno ma anche i giardini Rossi in corso Firenze, a Castelletto. E a Levante: corso Italia, Boccadasse, Vernazzola e Priaruggia.