Zuffa a bottigliate a Caricamento: un ferito e un arresto

Attimi di tensione nel pomeriggio di mercoledì in zona Banchi, nel centro storico di Genova, dove una lite tra due uomini è rapidamente degenerata in violenza e si è resto necessario l’intervento dei carabinieri.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i carabinieri, che dalle 16 si trovavano a Caricamento per alcuni controlli: erano le 19 quando in piazzetta degli Orti di Banchi due uomini, un 25enne originario dl Gambia in possesso di regolare permesso di soggiorno e un coetaneo anche lui del Gambia hanno iniziato a discutere sempre più animatamente, sino a quando il primo non ha afferrato una bottiglia accanendosi sul rivale.

I militari sono subito intervenuti, e due di loro sono rimasti lievemente feriti nel tentativo di separarli. Una volta sedata la lite sul posto è arrivata un'ambulanza, che ha accompagnato uno dei due feriti in ospedale per alcune ferite. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Per l'altro giovane, rimasto incolume, è scattato l'arresto per lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale.