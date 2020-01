Autobus in fiamme a Caricamento

Un autobus dell'Amt ha preso fuoco per strada. È successo intorno alle 8.30 di giovedì 9 gennaio 2020 in piazza Caricamento. Il primo a cercare di domare le fiamme è stato l'autista, ma l'incendio ha subito raggiunto dimensioni tali per cui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Al momento non risultano feriti o intossicati. Sul posto anche la polizia locale. L'incendio ha coinvolto un mezzo da 18 metri in servizio sulla linea 1, fermo al capolinea. A prendere fuoco pare sia stato il sistema di condizionamento.

Vigili del fuoco in azione anche in via Sestri per una fuga di gas all'interno di un'abitazione.