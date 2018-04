Pattuglione in zona Caricamento, arrestati due spacciatori

Ieri sera l'ufficio prevenzione generale della questura ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio, avvalendosi di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova. Un cittadino ecuadoriano di 27 anni e un 33enne algerino sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, sequestrate dosi di eroina e di derivati della cannabis.

Il primo arresto poco dopo le 20 in via Gramsci, dove una pattuglia ha fermato per un controllo due giovani, che avevano destato sospetto. Uno dei due ha immediatamente consegnato una dose di marijuana, dichiarandosene assuntore e venendo pertanto sanzionato. Il secondo, un cittadino ecuadoriano di 27 anni munito di permesso di soggiorno, ha invece tentato di disfarsi di un involucro, prontamente recuperato dagli agenti, contenente 5 dosi del medesimo stupefacente. La successiva perquisizione ha consentito di sequestrare al 27enne un secondo involto, custodito nel borsello, con dentro 7 dosi di eroina.

Meno di due ore dopo, in piazza Caricamento, il secondo arresto. I poliziotti, intervenuti per sedare una lite tra soggetti stranieri, ne hanno inseguito uno che, alla vista degli agenti, è fuggito in direzione dell'acquario, gettando a terra un involucro di plastica. Agli operatori non sono tuttavia sfuggiti né l'involucro, al cui interno erano custodite 12 barrette di hashish, né il fuggiasco, un cittadino algerino di 33 anni, privo di permesso di soggiorno, che è stato raggiunto e bloccato. All'uomo è stata sequestrata un'ulteriore confezione di marijuana, che custodiva in tasca.

Per entrambi gli arrestati è stata fissata la direttissima per questa mattina.