Deruba un negoziante e lo aggredisce, poi si scaglia contro i poliziotti

Ha preso alcune bevande dal frigo di un negozio di alimentari e si è allontanato senza pagare, poi ha minacciato e assalito il titolare che lo ha inseguito chiedendogli di saldare quanto dovuto.

Protagonista dell’episodio, un 40enne di origini marocchine. A chiamare il 112 è stato lo stesso titolare dell’attività, un negozio in piazza Caricamento, che è riuscito a chiedere aiuto prima che il ladro passasse alle via di fatto usando una chiave stretta nel pugno per colpirlo al viso e al collo.

L’aggressione si è verificata poco prima delle 2 della notte tra giovedì e venerdì: stando a quanto raccontato dal titolare del negozio, il 40enne è entrato già ubriaco e ha afferrato dal frigo una bibita e una bottiglietta d’acqua, poi ha chiesto "un pezzo di stagnola" e, quando ha ricevuto una risposta negativa, è uscito senza pagare. L’uomo l’ha inseguito mostrandogli il telefono e dicendosi pronto a chiamare la polizia, ma il ladro gli ha strappato il telefono di mano, lo ha minacciato di “tagliargli la gola” e poi gli si è scagliato contro con la chiave.

Al loro arrivo, i poliziotti si sono precipitati a divi dere i due uomini e a bloccare il 40enne, che ha reagito con insulti e spintoni. Una volta arrivato in questura è stato arrestato con l’accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il titolare del negozio è stato invece portato in ospedale, medicato e dimesso con una prognosi di 60 giorni.