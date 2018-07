Fermato per un controllo a Caricamento, negli slip 39 dosi di cocaina

La scorsa notte poco prima delle 3, una pattuglia della polizia, impegnata nei servizi di controllo del territorio nel centro storico in collaborazione con i militari dell'Esercito, ha proceduto al controllo di alcune persone in piazza Caricamento. A carico di un giovane, con precedenti per reati contro la persona, è emersa una nota di rintraccio per la notifica di un provvedimento.

Il ragazzo è stato accompagnato in questura dove, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 39 dosi di cocaina, custodite in un calzino, a sua volta nascosto negli slip. Gli agenti hanno sequestrato lo stupefacente e arrestato il 21enne, originario della Guinea, per la detenzione ai fini di spaccio.

Lo spacciatore è stato trasferito nel carcere di Marassi.