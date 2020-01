Tragico malore sul bus, muore 38enne

Un uomo di 38 anni è morto mercoledì pomeriggio mentre si trovava su un bus fermo al capolina in piazza Caricamento.

L'uomo, stando a quanto riferito dai presenti, si è improvvisamente accasciato a bordo del mezzo della linea 1, e nonostante la chiamata ai soccorsi per lui non c'è stato nulla da fare: gli uomini del 118 hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, ma il suo cuore ha smesso di battere.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.