Auto rubata abbandonata a Caricamento, scatta protocollo sicurezza: Sopraelevata chiusa

Un'auto parcheggiata in modo sospetto nei pressi di piazza Caricamento, risultata poi rubata, ha fatto scattare giovedì mattina il protocollo previsto in caso di sospetti allarmi bomba e la chiusura della Sopraelevata.

L'auto è stata notata a poca distanza dal Galeone: a un controllo approfondito delle targhe è risultata oggetto di furto e la prefettura e la questura hanno disposto la chiusura dell'area e l'intervento degli artificieri per controllare a fondo, anche alla luce delle potenziate misure di sicurezza adottate in tutta Italia in seguito all'attentato avvenuto nei giorni scorsi a Strasburgo.

La Sopraelevata è stata dunque chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto Vigili del fuoco, Municipale e polizia in attesa dell'intervento degli artificieri. Pesanti le ripercussioni al traffico, anche a causa della precedente chiusura del tunnel di via della Casaccie per un incidente avvenuto in uscita proprio dalla Aldo Moro. Poco prima delle 12 le strade, sopraelevata compresa, sono state riaperte. All'interno dell'auto non è stato trovato niente di sospetto.