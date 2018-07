Accoltellato a Caricamento, tace sul nome del suo aggressore

Alle ore 3.30 della scorsa notte una pattuglia della Polizia locale, in servizio nell'area di Caricamento, ha soccorso un uomo, di origine magrebina, che risultava ferito, presumibilmente da arma da taglio.

La persona tramite il 118 è stata trasportata in codice giallo al Galliera e seguita dalla pattuglia che si è recata presso il nosocomio per procedere all'identificazione e per il proseguio delle indagini sull'accaduto. L'uomo, che è stato ricoverato, è stato piantonato dalla pattuglia, in attesa dell'intervento questa mattina degli operatori della polizia scientifica per la fotosegnalazione.

Il ferito non ha fornito al momento indicazioni sul suo aggressore.