Carcere Marassi, pubblica assistenza dona mascherine alla polizia penitenziaria

Dalla Uil polizia penitenziaria arriva un appello a donare dispositivi di protezione individuale per gli agenti, in servizio all'interno degli istituti genovesi. Cosa che hanno fatto i volontari del soccorso Fiumara Misericordia di via Eridania, che «hanno donato oltre 200 mascherine chirurgiche per un settore, quello penitenziario, in grave carenza di dispositivi di protezione individuale. Un plauso a tutti i volontari della Misericordia, angeli spesso sconosciuti come soccorritori volontari a bordo di un'ambulanza protagonisti di mille episodi di vita vissuta tra incidenti stradali, infortuni sul lavoro e altre disgrazie», dichiara il segretario del sindacato, Fabio Pagani.

«Non è assolutamente il momento di abbassare la guardia - prosegue Pagani -, siamo entrati nella fase più importante del coronavirus e in carcere non si può rischiare assolutamente il contagio. Continua il controllo con test sierologici ai detenuti, oggi si ultimano le sezioni (4, 5 e 6), dopo quest'ultimo che si conclude oggi avremo il quadro preciso, che premia l'ottimo lavoro messo in essere dalla polizia penitenziaria di Marassi, impeccabile nell'utilizzo puntuale dei dpi (mascherine, guanti e occhiali), che purtroppo restano pochi e limitati».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Rivolgiamo un appello - conclude Pagani - a tutti coloro che vogliano donare tali fondamentali strumenti per le carceri liguri, vista la riapertura anche di colloqui detenuti».