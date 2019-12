Detenuto evade durante permesso premio, secondo caso in pochi giorni

Secondo caso di evasione di un detenuto a Genova dopo quello di domenica. Martedì sera un uomo ristretto nella quinta sezione in custodia attenuata - riservata detenuti che manifestano una chiara intenzione di recupero e indirizzati verso il reinserimento lavorativo - non è rientrato in carcere dopo un permesso premio.

L’uomo, italiano e con precedenti di tossicodipendenza, era in permesso da lunedì, e l’allarme è stato dato alle 21 di martedì. A denunciarlo Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Polizia Penitenziaria.

«Un fatto grave - ha detto il sindacalista della UIL - il secondo in pochissimi giorni dopo il detenuto appartenente al 416 bis. C’è qualcosa che non va ed è grave che questi benefici vengano puntualmente disattesi dai detenuti, forse bisogna investire ancora una volta maggiormente sulla Polizia Penitenziaria».