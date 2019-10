Carcassa di cinghiale nel letto del torrente Cerusa

Su richiesta della polizia locale, i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti in via delle Fabbriche a Voltri per effettuare il recupero di una carcassa di cinghiale nel letto del fiume Cerusa.

L'operazione si sarebbe resa necessaria per salvaguardare l'igiene delle fonti d'acqua.

Grazie all'autoscala, i resti dell'animale sono stati trasferiti sulla strada e consegnati a una ditta specializzata nel trattamento.