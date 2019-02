Cade sulla scalinata delle Caravelle, muore 51enne

Sarebbe morto in seguito a una caduta il senzatetto 51enne trovato senza vita nei giardini delle Caravelle, a pochi passi dalla Questura di Genova.

L’uomo, Aziz Mohamad, era malato da tempo ed era stato da poco dimesso dall’ospedale. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa: fatali le ferite.

A trovare il corpo è stato un uomo che verso le 21 stava portando il cane a passeggio nei giardini. Ha subito chiamato i soccorsi, ma per il 51enne non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti carabinieri e medico legale, che ha accertato che non vi erano tracce di lotta o colluttazione e che le ferite sul corpo erano compatibili con la caduta, che potrebbe essere stata a sua volta provocata da un improvviso malore.