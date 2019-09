Stipula contratto della luce a nome di un ignaro cittadino, denunciato

Nella mattinata di mercoledì 11 settembre 2019 i carabinieri della stazione di Carasco, a termine di accertamenti scaturiti da una querela, hanno denunciato per truffa, falso materiale e sostituzione di persona, un 23enne di origini lombarde.

Quest'ultimo, in qualità di agente alle dipendenze di una ditta con sede legale nel napoletano, ha stipulato falsamente a nome e per conto della querelante un contratto di energia elettrica, in modo da accaparrarsi la provvigione.