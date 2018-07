Carasco, bimbo di un mese trovato morto in culla

Tragedia mercoledì mattina in un appartamento di Carasco, nel chiavarese: un bimbo di appena un mese è stato trovato morto nella sua culla dai genitori, che hanno tentato in ogni modo di salvarlo purtroppo senza riuscirci.

La drammatica scoperta è avvenuta intorno alle 6, quando il papà ha controllato il piccolo nel lettino e ha notato che non respirava: immediata la richiesta di soccorso, con l'ambulanza del 118 inviata con urgenza sul posto nella speranza di poterlo rianimare, ma una volta arrivata l'equipe medica non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Stando a un primo, superficiale esame, la morte risalirebbe a un'ora prima del ritrovamento: il corpo del piccolo, che non presenterebbe alcuna ferita, contusione o segno di violenza, è stato portato all'ospedale pediatrico Gaslini. I genitori, mamma di 30 anni e papà di 38 entrambi di Lavagna, hanno dato il consenso all'autopsia per cercare di capire cosa abbia causato la morte, ma per i carabinieri, anche loro presenti sul posto, non sussisterebbe a oggi alcun dubbio sulle cause naturali.