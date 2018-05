Carasco, fiamme in una discarica abusiva

I Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì in località San Lorenzo, a Carasco, per un incendio divampato da un mucchio di rifiuti abbandonati illegalmente in mezzo alla vegetazione.

L’ipotesi è che chi si è disfatto dei rifiuti vi abbia dato fuoco per distruggerli e che poi se ne sia andato lasciando il rogo incustodito. La squadra di Chiavari è dunque intervenuta in via Gazzo per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Oltre all'inquinamento dovuto alla discarica, il rischio di propagazione delle fiamme alla vegetazione era altissimo, soprattutto in vista delle alte temperature estive e della siccità.