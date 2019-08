Rubano all'Ipercoop di Carasco, denunciati

Nella tarda serata di mercoledì 31 luglio 2019 hanno asportato dal centro commerciale Ipercoop di Carasco accessori per telefonia e poi si sono allontanati.

Fermati dalla pattuglia della locale stazione carabinieri, identificati in un 51enne e un ventenne romeni, entrambi con pregiudizi di polizia, trovati in possesso della merce asportata, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

La refurtiva è stata recuperata e restituita.