S'intrufola nel sistema informatico di una ditta e accredita denaro sul suo conto

Dopo aver effettuato un accesso abusivo nel sistema informatico di una ditta, si è appropriato di un ingente somma di denaro, accreditandola sul suo conto corrente.

Scoperto l'ammanco, il titolare della ditta si è rivolto ai carabinieri per sporgere querela. Dopo i dovuti accertamenti, i carabinieri di Carasco hanno denunciato per frode informatica un 53enne residente in provincia di Mantova.