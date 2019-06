Ruba al centro commerciale e finge di essere un poliziotto, 60enne in manette

Dopo aver rubato all'interno di un centro commerciale si è spacciato per un ex poliziotto per evitare l'arresto. Per questi motivi un 60enne è finito in manette a Carasco.

Un equipaggio dell’aliquota Radiomobile della compagnia Carabinieri di Chiavari, martedì 11 giugno 2019, dopo i dovuti

accertamenti, ha infatti arrestato per “furto aggravato e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale" un uomo di 60 anni con un precedente.

L'uomo aveva rubato vari prodotti all'interno del centro commerciale "I Leudi" di Carasco per un valore di circa 200 euro, poi una volta fermato ha affermato di essere un ex poliziotto in congedo.