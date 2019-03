Coltiva marijuana in casa, giovane arrestato a Carasco

Un equipaggio dell'aliquota Radiomobile della compagnia carabinieri di Chiavari, in collaborazione con i colleghi della locale stazione, durante una perquisizione nell'abitazione di un 22enne di Carasco, hanno trovato 31 grammi di marijuana, 8 grammi di hashish, materiale idoneo per la coltivazione e il confezionamento, nonché la somma di 70 euro, il tutto posto sotto sequestro.

Pertanto il giovane, gravato di pregiudizi di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, è stato arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In mattinata è stato processato con rito direttissimo.