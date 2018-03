Sanzionato circolo privato a Carasco, concerti abusivi e clienti senza tessera

I carabinieri e la guardia di Finanza hanno denunciato una 56enne di Carasco per l'apertura abusiva di luogo di spettacolo senza licenza. La donna, presidente di un circolo privato, nei giorni scorsi ha aperto, senza licenza, un locale di pubblico spettacolo, permettendo l'ingresso anche a persone non tesserate.

Nel locale, di fatto, si somministravano cibi e bevande indistintamente anche ai non soci, svolgendo così, in tutto e per tutto, una funzione di bar aperto al pubblico, ma con prezzi più bassi.

Durante il controllo i militari hanno anche strappato alla titolare un verbale da 5300 euro per omessa installazione del misuratore fiscale, omessa comunicazione della rilevazione acustica ed esercizio di spettacolo senza licenza dell’autorità.