Carabinieri, il comandante del Nord Ovest Maruccia in visita a Genova

Prima visita ufficiale in Liguria per il generale di Corpo d’Armata Gaetano Maruccia, neo Comandante Interregionale “Pastrengo” dei Carabinieri per il Nord Ovest.

Martedì mattina il generale si è recato al Comando Legione, nella Caserma Vittorio Veneto di Sturla, dove è stato ricevuto dal Comandante della Legione, il generale di Divisione Paolo Nardone.

Nell’occasione ha incontrato una rappresentanza dei Carabinieri genovesi e del Comitato di Base di Rappresentanza Militare, oltre che una delegazione dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri non più in servizio attivo.

II Generale Maruccia, che precedentemente ha ricoperto l’incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma, ha voluto ringraziare tutto il personale per il grande impegno con cui lavorano sul territorio,, sottolineando anche l’importanza del ruolo istituzionale a cui sono chiamati i Carabinieri, ai quali i cittadini richiedono disponibilità, impegno e professionalità.