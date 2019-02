Lavoratrici delle pulizie nella caserma dei carabinieri senza stipendio da due mesi

Le lavoratrici dell'appalto delle pulizie della caserma dei carabinieri Vittorio Veneto sono oggi in assemblea con presidio davanti alla caserma perché a 2 mesi dal cambio di appalto non hanno ancora percepito neanche un euro di stipendio nonostante il lavoro svolto.

Inoltre la ditta subentrata dal 1 gennaio, Open Clean di Piacenza, sta facendo operare le stesse in condizioni di sicurezza totalmente insufficienti. Nicola Poli e Massimo Filippini della Filcams Cgil insieme ad Antonella Cozzolino della Uil Trasporti stigmatizzano il comportamento della Open Clean che appena arrivata a gestire il servizio ha tagliato ore e salario a delle lavoratrici che operano nella caserma anche da più di 20 anni.

Le stesse Organizzazioni sindacali si chiedono come sia possibile che in un appalto pubblico, dentro una caserma dei carabinieri, si possa lavorare in condizioni di sicurezza precarie e senza stipendio. Filcams e Uil Trasporti auspicano che le pubbliche amministrazioni, per ciò che rappresentano, non si limitino al rimpallo delle responsabilità, ma mettano in pratica quei principi e quei valori che esse stesse rappresentano.

Le organizzazioni sindacali annunciano ulteriori e più incisive iniziative a tutela dei loro diritti.