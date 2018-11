Carabinieri: in arrivo in Liguria 136 militari

Il 12 novembre 2018, 136 nuovi carabinieri raggiungeranno i reparti dell'Arma in Liguria. Saranno destinati al comando legione 100 carabinieri neo promossi, frequentatori del corso formativo presso le scuole allievi e 12 militari provenienti da altre regioni.

Tutte le unità andranno a rafforzare i presidi dell'Arma territoriale delle province liguri (Genova 58, Imperia 28, Savona 14, Spezia 12) in particolare i comandi stazione carabinieri e i nuclei radiomobile di pronto intervento, in attuazione di una mirata pianificazione di ripianamento organico e di potenziamento dei livelli operativi dei reparti maggiormente impegnati nei servizi di controllo del territorio, di sicurezza e di prossimità.

A essi si aggiungono anche 24 carabinieri Forestali per l'esercizio delle funzioni specialistiche dell'Arma nella tutela ambientale. Di questi, 20 militari saranno destinati al comando regione carabinieri Forestale della Liguria e impiegati presso i comandi di stazione, e 4 presso il reparto carabinieri parco nazionale Cinque Terre.

Come anticipato venerdì, sono inoltre in arrivo 64 nuove unità per la polizia di Stato.